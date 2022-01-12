Mayın avcısı fare öldü

Kamboçya'nın kahraman mayın avcısı fare Magawa öldü. Kamboçya'da çok sayıda kişinin hayatını kurtardığı için kahraman ilan edilen mayın avcısı fare Magawa öldü. Magawa, yaşlandığı ve yavaşladığı gerekçesiyle geçen yıl emekliye ayrılmıştı.

euronews'in aktardığına göre mayın dedektörlerinin bir ila dört günde tarayabildiği tenis sahası büyüklüğündeki bir alanı 20 dakikada tarayabilen fare Magawa, beş yılda 71 kara mayını ve 38 infilak etmemiş patlayıcının yerini tespit etmişti.

Magawa, son dört yıl içinde 2,4 milyon metrekareden fazla arazinin kara mayınlarından temizlenmesine yardımcı oldu.