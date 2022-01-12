Mayın avcısı fare öldü

Kamboçya'nın kahraman mayın avcısı fare Magawa öldü. Kamboçya'da çok sayıda kişinin hayatını kurtardığı için kahraman ilan edilen mayın avcısı fare Magawa öldü. Magawa, yaşlandığı ve yavaşladığı gerekçesiyle geçen yıl emekliye ayrılmıştı.
euronews'in aktardığına göre mayın dedektörlerinin bir ila dört günde tarayabildiği tenis sahası büyüklüğündeki bir alanı 20 dakikada tarayabilen fare Magawa, beş yılda 71 kara mayını ve 38 infilak etmemiş patlayıcının yerini tespit etmişti.
Magawa, son dört yıl içinde 2,4 milyon metrekareden fazla arazinin kara mayınlarından temizlenmesine yardımcı oldu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.