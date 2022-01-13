13 Oca 2022 - 19:42- Gündem G: 13 Oca 2022 - 19:43

İlk cep uydumuz uzay yolunda

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Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A'nın uzay yolculuğu başladı.BURSA (İGFA) - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
İlk cep uydumuz uzay yolunda mask
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Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A'nın uzay yolculuğu başladı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nın, temel haberleşme olaylarının gerçekleştirilmesi amacıyla tasarladıkları Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, SpaceX roketiyle yola çıktı.

ABD'deki Cape Canaveral Fırlatma Üssü'nden fırlatılan roketin  25 bin euro fırlatma maliyeti bulunuyor.

Türkiye'nin ilk "pocketqube uydusu, yaklaşık 525 kilometre alçak dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay görev yapması planlanan 5x5x5 santimetre boyutlarında yer alıyor.

13 Oca 2022 - 19:42 - Gündem

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