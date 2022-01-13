Zigana'da ilk ışık görüldü!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde yapımı devam eden ve tamamlandığında çift tüpte 29 kilometre uzunluğuyla Avrupa'nın en uzun kara yolu tüneli unvanını alacak Yeni Zigana Tüneli'nde gerçekleştirilen ışık görme törenine katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yeni Zigana Tüneli'nin hizmete girmesiyle seyahat süresinin otomobiller için 30, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika azalacağını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise üçüncü en uzun çift tüp kara yolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nde, kazı çalışmalarını tamamlayarak, çok önemli bir aşamayı daha geride bıraktıklarını ifade etti.

Türkiye'nin artık yatırımlarını bütçe bulamadığı için yapamadığı dönemleri geride bıraktığını vurgulayan Karaismailoğlu, Türkiye'nin, her alanda büyüyen, birbirinden önemli projeleri hayata geçiren, yaptığı yatırımlarla sadece bölgesinde değil, küresel planda ana oyun kuruculardan biri haline geldiğini belirtti

Türkiye'ye çağ atlatan projelerle istihdama, ticarete, ekonomiye destek olduklarını ve geleceğin Türkiyesi'ni inşa ettiklerini kaydeden Karaismailoğlu, "Lafla peynir gemisi yürütmeye çalışanlara inat, gençlerimize iş, hanelere aş, halkımıza refah taşıyor, Türkiye'yi şaha kaldırıyoruz" dedi.

Karaismailoğlu, üç kıtanın kesişim noktasındaki Türkiye'nin, yalnızca 4 saatlik uçuşla 1 milyar 650 milyon insanın yaşadığı, 38 trilyon dolar gayri safi milli hasılaya ve 7 trilyon dolar ticaret hacmine sahip 67 ülkenin merkezinde olduğunu, Çin ile Avrupa arasında 700 milyar doları aşan ticaret hacminin tam ortasında bulunduğunu söyledi.