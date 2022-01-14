Dernek üyelik başvuruları e-Devlet'te

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, e-hizmetlere bir yenisini ekleyerek “Dernek Üyelik Başvurusu” hizmetini e-Devlet'e taşıdı.

e-Devlet sistemine yeni bir hizmet daha eklendi. Derneklere üye olmaya ilişkin başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden yapılan paylaşıma göre, herhangi bir derneğe üye olunup olunmadığı, dernek üyelik başvurusu ve üyelik sonlandırma işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.