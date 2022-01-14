14 Oca 2022 - 11:02- Gündem G: 14 Oca 2022 - 11:03

Dernek üyelik başvuruları e-Devlet'te

ABONE OL Google News Sayfamız

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, e-hizmetlere bir yenisini ekleyerek “Dernek Üyelik Başvurusu” hizmetini e-Devlet'e taşıdı.
Dernek üyelik başvuruları e-Devlet'te mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, e-hizmetlere bir yenisini ekleyerek “Dernek Üyelik Başvurusu” hizmetini e-Devlet'e taşıdı.

 e-Devlet sistemine yeni bir hizmet daha eklendi. Derneklere üye olmaya ilişkin başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden yapılan paylaşıma göre, herhangi bir derneğe üye olunup olunmadığı, dernek üyelik başvurusu ve üyelik sonlandırma işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

 

14 Oca 2022 - 11:02 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Mayın avcısı fare öldü mask
Mayın avcısı fare öldü
Formula 2'nin ilk Türk yarış pilotu olacak mask
Formula 2'nin ilk Türk yarış pilotu olacak
Hava Kuvvetleri'nden Sarıkamış'ta selamlama uçuşu mask
Hava Kuvvetleri'nden Sarıkamış'ta selamlama uçuşu
Başkent Art Fest 2022 yarın başlıyor mask
Başkent Art Fest 2022 yarın başlıyor
COVID-19’u gripten ayırt etmek için test şart! mask
COVID-19’u gripten ayırt etmek için test şart!
Getir, n11'e ortak oldu mask
Getir, n11'e ortak oldu
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status