Dernek üyelik başvuruları e-Devlet'te

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, e-hizmetlere bir yenisini ekleyerek “Dernek Üyelik Başvurusu” hizmetini e-Devlet'e taşıdı.
e-Devlet sistemine yeni bir hizmet daha eklendi. Derneklere üye olmaya ilişkin başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek.
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden yapılan paylaşıma göre, herhangi bir derneğe üye olunup olunmadığı, dernek üyelik başvurusu ve üyelik sonlandırma işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.