14 Oca 2022 - 11:21- Gündem G: 14 Oca 2022 - 11:24

Yasaklı ırk kayıtlarında son gün

ABONE OL Google News Sayfamız

Yasaklı köpek ırklarının kayıt altına alınmasında bugün son gün.
Yasaklı ırk kayıtlarında son gün mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Yasaklı köpek ırklarının kayıt altına alınmasında bugün son gün. Yasaklı türler olarak belirlenen Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklerin kısırlaştırılıp il ve ilçe tarım müdürlüklerinde dijital kimliklerinin oluşturulması için bugün son gün.

Temmuz ayında yürürlüğe giren 7332 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Aralık ayında yayınladığı genelgeyle bu yasaklı köpek ırklarına eklenen American Staffordshire Terrier ve American Bully veya bunların melezlerini üreten, sergileyen, takas eden, ülkeye girişini, satışını, reklamını yani bu hayvanların ticaretini yapanlara, hayvan başına 2022 yılında 14 bin 982 lira para cezası getirdi.

Yasaklı türler olarak bilinen bu 6 ırk köpek, 14 Ocak'a kadar sahiplerince belediyelerin hayvan bakımevlerinde veya özel veteriner kliniklerinde kısırlaştırılarak, il ve ilçe tarım müdürlüklerinde kayıt altına alınacak.

Bu kurala uymayan köpek sahiplerine 11 bin lira para cezası kesilecek.

14 Oca 2022 - 11:21 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yasaklı ırk kayıtlarında son gün mask
Yasaklı ırk kayıtlarında son gün
Mayın avcısı fare öldü mask
Mayın avcısı fare öldü
Formula 2'nin ilk Türk yarış pilotu olacak mask
Formula 2'nin ilk Türk yarış pilotu olacak
Hava Kuvvetleri'nden Sarıkamış'ta selamlama uçuşu mask
Hava Kuvvetleri'nden Sarıkamış'ta selamlama uçuşu
Başkent Art Fest 2022 yarın başlıyor mask
Başkent Art Fest 2022 yarın başlıyor
COVID-19’u gripten ayırt etmek için test şart! mask
COVID-19’u gripten ayırt etmek için test şart!
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status