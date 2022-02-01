Elektrik Tarifelerinde Yeni Düzenleme! Faturalara Nasıl Yansıyacak? İşte detaylar!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik tarifelerinde düzenlemeye gitti.

Karara göre mesken, alçak gerilim ve tek zamanlı aboneler için, düşük tarife tüketim miktarı günlük ortalama 5 kilowatt olarak belirlenmişti. Bu miktar 7 kilowatt olarak güncellenirken, aylık tüketim limiti de 150 kilowattan 210 kilowatta çıkarıldı.

Tüketicinin lehine yapılan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya girdi.

Söz konusu EPDK kararına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.