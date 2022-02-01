01 Şub 2022 - 09:24- Gündem G: 01 Şub 2022 - 09:26

Elektrik Tarifelerinde Yeni Düzenleme! Faturalara Nasıl Yansıyacak? İşte detaylar!

ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada elektrik tarifelerinde düzenleme yapılacağını ve düşük tarife limitinin aylık 210 kilovata çıkarılacağını açıklamıştı. Yeni düzenlemeyle ilgili karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Elektrik Tarifelerinde Yeni Düzenleme! Faturalara Nasıl Yansıyacak? İşte detaylar! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik tarifelerinde düzenlemeye gitti.

Karara göre mesken, alçak gerilim ve tek zamanlı aboneler için, düşük tarife tüketim miktarı günlük ortalama 5 kilowatt olarak belirlenmişti. Bu miktar 7 kilowatt olarak güncellenirken, aylık tüketim limiti de 150 kilowattan 210 kilowatta çıkarıldı.

Tüketicinin lehine yapılan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya girdi.

Söz konusu EPDK kararına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.
# elektrik zammı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

01 Şub 2022 - 09:24 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
MHP Kızılcahamam'da kampa giriyor! mask
MHP Kızılcahamam'da kampa giriyor!
Salgınla birlikte tuvalet fobisi de arttı! mask
Salgınla birlikte tuvalet fobisi de arttı!
Hacı bayram-ı veli’yi tanıma paneli mask
Hacı bayram-ı veli’yi tanıma paneli
Türkiye 'ye 2021' de 30 milyonu aşkın ziyaretçi! mask
Türkiye 'ye 2021' de 30 milyonu aşkın ziyaretçi!
‘Yeşil Enerji’ dönüşümü başlatıldı! Yeşil enerji nelerdir? nerelerde kullanılır? mask
‘Yeşil Enerji’ dönüşümü başlatıldı! Yeşil enerji nelerdir? nerelerde kullanılır?
MediaMarkt Türkiye'ye uluslararası ödül! mask
MediaMarkt Türkiye'ye uluslararası ödül!
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status