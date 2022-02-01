Türkiye - Almanya Yeni Demir Yolu Yatırımı!

Türkiye’nin köklü lojistik şirketi Çobantur Boltas, Türkiye-Almanya hattındaki gücünü Halkalı-Münih arasında başlattığı blok tren taşımaları ile taçlandırıyor. Türk-Alman lojistik ağı Çobantur Boltas, İstanbul Halkalı’dan Almanya’nın Münih şehrine blok tren ile haftalık seferler düzenlemeye başladı. Yeni devreye alınan hattın ilk seferi 21 Ocak’ta Münih’ten yola çıkarak, yüklerini 26 Ocak’ta Halkalı’ya ulaştırdı. 29 Ocak’ta ise hattın karşı yönlü ilk seferi için yükleme hazırlıkları tamamlanarak Halkalı’dan Münih’e ulaşmak üzere yola çıktı.

Çobantur Boltas Türkiye Operasyon Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Cumhur Erzurumluoğlu, bu hatla birlikte ithalat ve ihracatçılara kara yolu taşımalarına alternatif ve daha uygun maliyetli bir seçenek sunduklarını vurguladı. İlk aşamada haftada gidiş-dönüş olmak üzere 1 sefer gerçekleşeceğini aktaran Erzurumluoğlu, sefer sayısını kademeli olarak artıracaklarını dile getirdi.

“Kara yoluna göre Yüzde 15 Navlun Avantajı sağlayacak”

Erzurumluoğlu, bu hattın mevcut hatlarına alternatif olarak kurulduğuna işaret ederek, şu bilgileri paylaştı:

“Kapıkule sınır kapısındaki bekleme süreleri 3-4 günü buluyor. Bu nedenle kara yolunda termin süreleri 6-7 güne çıktı. Hatta geçtiğimiz hafta olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul’a tırların girişi mümkün olamadı. Oysa lojistiğin yavaşlaması uluslararası ticaretin yavaşlaması anlamına geliyor. Biz bu hat ile hava koşullarından, geçiş sorunlarından etkilenmeden kara yolu taşımacılığı ile hemen hemen aynı sürelerde ve yüzde 15 daha düşük maliyetle Avrupa’ya ulaşıyoruz. Kara yolundaki taşımalarımızın bir kısmını bu hattımıza yönlendirmeyi planlıyoruz. Bu sayede ithalat ve ihracatçı firmalara uygun maliyetli alternatif sunabileceğiz. 2022 mottomuzda belirttiğimiz gibi #ileriye gitmek için seçeneklerimizi artırmaya devam edeceğiz.”

Seferlerde Almanya’nın önemli demir yolu şirketlerinden Deutsche Bahn’a ait vagonları kullandıklarını söyleyen Erzurumluoğlu, bu şirketin alt kuruluşu olan Kombiverkehr’den de acentelik hizmeti aldıklarını anlattı. Erzurumluoğlu, bu sayede Avrupa’da oldukça kolay hareket edebildiklerine dikkati çekti.

“Yeni hat Avrupa Yeşil Mutabakat hedefleriyle de uyumlu”

Halkalı-Münih treninin Almanya, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan, Türkiye güzergahını kullanacağını belirten Erzurumluoğlu, bu güzergâhtaki ülkelerden kara yoluyla geçildiğinde farklı belge süreçleri ve ekstra maliyetlerin ortaya çıktığının altını çizerek, “Bu hat ile kapılarda bekleme ve geçiş belgesi problemlerini de ortadan kaldırıyoruz.” dedi.

Erzurumluoğlu, Halkalı-Münih hattının aynı zamanda Avrupa Yeşil Mutabakat hedeflerine uyum kapsamında atılmış bir adım olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Uzun yıllardır Ro-Ro ve demir yolu çıkışlarımız ile minimum karbon salımı hedefiyle ilerliyoruz. Şimdi de blok tren hattımız sayesinde ekonomik ve çevresel açıdan daha sürdürülebilir bir çözüm sunuyoruz. Kara yolu kullanmadan 2000 kilometrelik yolu aşıyoruz. Karşılıklı bir sefer tamamlandığında 80 ton karbon salımını azaltıyoruz. Yeşil lojistik kavramını tüm yönleriyle yansıttığımızı söyleyebilirim.” açıklamasında bulundu.