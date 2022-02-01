01 Şub 2022 - 10:51- Gündem G: 01 Şub 2022 - 10:52

Ankaralı Genç İş İnsanlarından KKTC'ye Yatırım Desteği

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Ankara’nın en köklü sivil toplum kuruluşlarının başında gelen Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) KKTC Büyükelçisi Kemal Köprülü’ye yaptığı ziyarette önemli konu başlıkları gündemdeydi.
Ankaralı Genç İş İnsanlarından KKTC'ye Yatırım Desteği mask
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KKTC Büyükelçisi Kemal Köprülü’yü ziyaret eden TÜGİAD Ankara Şubesi, iki kardeş ülke arasındaki dostluğun, yatırımlar ve projelerle desteklenmesi gerektiğinin altı çizildi. Başkanvekili Can Çavuşoğlu ve yönetim heyetinin katıldığı görüşmede, Türkiye ve KKTC arasında geliştirilebilecek ekonomik iş birlikleri ve yatırımlar görüşüldü. Coğrafi özellikleri nedeniyle turizm destinasyonlarının başını çeken KKTC’nin; yaz ve kültürel turizm kapsamında geliştirilmesi ile ilgili yapılabilecek iş ortaklıkları başta olmak üzere,

Akdeniz’deki enerjiye bağlı olarak tasarlanabilecek projeler, zeytinyağı üretimi başta olmak üzere tarımsal faaliyetler, yatırımlara verilen devlet desteği gibi önemli konularda birlikte atabilecek adımlar konuşuldu. Kıbrıs Türk Yatırım ve Geliştirme Ajansı’nın faaliyetlerinin de görüşüldüğü ziyarete katılan TÜGİAD üyeleri, KKTC’de yapmak istedikleri yatırımları Büyükelçi Kemal Köprülü ile paylaştı. TÜGİAD Ankara Başkanvekili Can Çavuşoğlu, TÜGİAD’ın 35 yıldır faaliyetlerini sürdüren ve ülke genelinde 800’ü aşkın üyesi bulunan, 60’ın üzerinde sektörü temsil eden; Türkiye’deki ilk ulusal ve tek uluslararası genç iş insanları derneği olduğunun altını çizdi.

Ankara Şubesi olarak, kardeş ülkemiz KKTC ile olan ilişkilerimizi geliştirmede elimizden gelen desteği vermek ve yatırımcıların KKTC’nin her alanda kalkınması için geliştireceği projelere katkı sağlamak için burada olduklarını belirten Çavuşoğlu, "Hemen her sektörden iş insanını bünyemizde barındıran bir kuruluş olarak, Türkiye için yaptığımız çalışmaları KKTC’de de sürdürerek, kardeşlerimizin yanında olmak istiyoruz. Bu kapsamda da bugün burada bir araya geldik. Misafirperverliği için KKTC Büyükelçisi Sayın Kemal Köprülü’ye teşekkür ediyor, iki ülke arasındaki dostluğun ve iş birliğinin devamını diliyorum” diye konuştu.

# TÜGİAD, KKTC Büyükelçisi Kemal Köprülü

01 Şub 2022 - 10:51 - Gündem

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