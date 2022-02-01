01 Şub 2022 - 11:26- Belediyeler G: 01 Şub 2022 - 11:27

Pursaklar'da Sokak Hayvanları Yanlız Değil!

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Pursaklar Belediyesi, ilçede son günlerde etkisini hissettiren kar yağışı ve dondurucu soğuk havanın etkisiyle sokak hayvanlarına yiyecek desteğini sürdürüyor.

Pursaklar'da Sokak Hayvanları Yanlız Değil! mask
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Pursaklar Belediyesi,  kar yağışı ve soğuk havanın etkisi ile yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı. Pursaklar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, soğuk havada sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmeleri için mama ve yiyecekleri ilçenin belirli yerlerinde oluşturulan beslenme noktalarına bırakıyor. 

‘‘Soğuk kış günlerinde sokakta yaşayan canlarımızı yalnız bırakmıyoruz’’

Sokak hayvanlarının soğuktan etkilenmemeleri için ekiplerin belirli periyotlarla beslenme noktalarına mama desteğinde bulunduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Soğuk kış günlerinde sokakta yaşayan canlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Sokak hayvanlarının aç kalmaması için mümkün mertebe hassas davranıyoruz. Ekiplerimiz tarafından, soğuk ve karlı havalarda yiyecek bulmakta güçlük çeken can dostlarımız için ilçemizin dört bir yanına mama bırakılıyor. Sokak hayvanlarını hiçbir zaman sahipsiz bırakmadık.  Elimizden geldiğince hayvanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
# pursaklar belediyesi, Sokak Hayvanları

01 Şub 2022 - 11:26 - Belediyeler

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