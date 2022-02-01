Gurbetçilere Yuvam Hesabı!

Merkez Bankası'nın Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ'i, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, yurt dışında yerleşik vatandaşların ABD doları, euro ve ingiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilerek YUVAM hesabı açılacak.

Hesaplar 3 ay, 6 ay, 12 ay ve 24 ay vadeli olarak açılabilecek.

24 ay vadeli YUVAM hesapları yıllık faiz/kâr payı ödemeli olarak açılacak ve hesap sahibinin talep etmesi halinde yıllık faiz/kâr payı banka tarafından hesap sahibine ödenecek.

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayabilirsiniz