02 Şub 2022 - 09:04- Gündem G: 02 Şub 2022 - 10:56

'Kış Kartalı' Harekâtı! PKK' Ait Hedefler Vuruldu!

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'ye "Kış Kartalı" hava harekatı yapıldığını duyurdu. Derik, Sincar ve Karacak'ta tespit edilen hedefler vuruldu.
'Kış Kartalı' Harekâtı! PKK' Ait Hedefler Vuruldu! mask
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye Kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerine icra edilen "Kış Kartalı Hava Harekâtı" yapıldığını açıkladı.

PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirilerek Irak ve Suriye kuzeyindeki terör saldırılarını bertaraf etmek amacıyla yapılan harekatta, Türkiye'yi ve hudut güvenliğini tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargâh ve eğitim kampları hedef alındığı kaydedildi.

Bakanlık harekâtın planlama ve icrasında, sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterildiğini belirtirken, büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan harekât sonrası tüm uçakların emniyetle üslerine döndüğü bildirildi.

Açıklamada, "​Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

# Milli Savunma Bakanlığı, pkk

02 Şub 2022 - 09:04 - Gündem

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