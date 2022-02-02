Bakan Akar: "Her renkten çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi"

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarını hava harekâtıyla vurdu.

Bakan Akar beraberinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile “Kış Kartalı Harekâtı”nı Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezinde takip etti. Bakan Akar gecenin geç saatlerinde geldiği Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhında Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz tarafından karşılandı.

Beraberindeki Komuta Kademesi ile Harekât Merkezine inen Bakan Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral İsmail Güneykaya’dan harekâta ilişkin brifing aldı.

Uçakların terör örgütüne ait hedefleri imha etmesinin ardından personele hitap eden Bakan Akar, “Kış Kartalı Harekâtı’nı başarıyla tamamladık.” diye konuştu.

“Bizim maksadımız 84 milyon vatandaşımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak” diyen Bakan Akar, "Teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, depo, teröristlerin sözde eğitim merkezleri, sözde karargâhları hedef alındı. Sadece ve sadece teröristler ve teröristlere ait yapılar hedef alındı. Teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı. Teröristler bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetlerinin nefesini enselerinde hissettiler. Terör örgütünde çöküş hızlandı. Sözde elebaşları bunları anladı, temennimiz alttakilerin de bu çöküşü görmeleri ve adalete teslim olmalarıdır” diye konuştu.

ARANANLAR LİSTESİNDEKİ HER RENKTEN ÇOK SAYIDA TERÖRİST…

Terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Bakan Akar, “Sonuçları yakından takip ediyoruz. Önümüzdeki saatlerde, günlerde harekâta ilişkin kesin sonuçları istihbarat kanallarından ve diğer kaynaklardan alacağız” dedi.

Bu harekâtla arananlar listesindeki her renkten çok sayıda teröristin etkisiz hâle getirildiğini belirten Bakan Akar, “Diğer unsurlarımızla birlikte özellikle Hava Kuvvetlerimizin Kartalları kendilerine verilen görevleri büyük başarıyla yerine getirdiler. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sizleri kutluyoruz. Başarılarınızın daim olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

Harekât Merkezi'nde kalarak gelişmeleri yakından takip eden Bakan Akar ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi gecenin geç saatlerinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhından ayrıldı.