02 Şub 2022 - 13:09- Gündem G: 02 Şub 2022 - 15:43

Eren Kış-18 Operasyonu başladı

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İçişleri Bakanlığı'nca Eren Kış-18 Hakkari-Kazan Vadisi Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu başlatıldı.
Eren Kış-18 Operasyonu başladı mask
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İçişleri Bakanlığı'nca Eren Kış-18 Hakkari-Kazan Vadisi Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu başlatıldı. İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Hakkari'de “Eren Kış-18 Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ" Operasyonu başlatıldığını açıkladı.

Operasyonda, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1050 personel görev alıyor.
# süleyman soylu içişleri bakanı, Eren kış-18 harekatı

02 Şub 2022 - 13:09 - Gündem

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