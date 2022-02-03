Şehit Yakınları ve Gazilere 4 milyon 789 bin liralık ödeme!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehit yakınları ile gazilere maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla 13 Temmuz 2019'da kurulan, Mütevelli Heyeti Başkanlığını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yürüttüğü Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nca, 15 Temmuz darbe girişimi, İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanların yakınları ile gazilere sağlanan aylık maddi desteklerle ilgili açıklamada bulundu.

Nisan 2021'den bu yana toplam 3 bin 193 kişiye aylık 1500'er lira ödendiğine dikkati çekilen açıklamada, Vakıf tarafından Şubat ayı ödemesi olarak 15 Temmuz şehit yakınları ile 15 Temmuz gazisi 2 bin 979 kişiye toplam 4 milyon 468 bin 500 lira aktarıldığı kaydedildi.

İstanbul Beşiktaş’ta 2016’da düzenlenen terör saldırısında şehit olanların yakınları, gaziler ve sivil terör mağdurlarının hesaplarına da bu ay toplam 138 bin lira yatırıldığını belirten Bakanlık, ayrıca Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olanların yakınları ile gaziler için toplanan meblağdan Şubat 2022’de toplam 183 bin lira ödeme yapıldığı böylelikle Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nca Şubat 2022’de tüm hak sahiplerine toplam 4 milyon 789 bin 500 lira ödeme gerçekleştirdiği bildirildi.