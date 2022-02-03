'Polis kurbağa Adamlar" Su Altı Güvenliği Onlara Emanet!

İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan habere göre, güvenlik güçlerinin su altında görev yapabilen personeline verilen kurbağa adam unvanını taşıyan Polisler, bölgelerindeki göl, akarsu ve denizlere atılan delilleri arıyor, suda kaybolan vatandaşlarımızı kurtarmak için çabalıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yazılı, mülakat ve zorlu fiziki testlere tabi tutulan kurbağa adamlar, eğitimleri başarıyla tamamlamalarının ardından görev yapacakları illere atanıyor.

İzmir'de görevli 14 Polis kurbağa adam da İzmir, Manisa ve Uşak illerini kapsayan sorumluluk sahalarında tüm iklim şartlarında gece ve gündüz dalış yapıyor.

Özellikle görüş mesafesinin düşük olduğu kirli sularla derin kuyulara da dalış yapan kurbağa adamlar, son teknoloji ekipmanları sayesinde 58 metreye ulaşan derinliklerde görev yapabiliyor.

Mesailerinin önemli bölümünü su altında delil aramakla geçiren kurbağa adamlar, zorlu şartlara karşı her an hazır olmak için yapılan tatbikatlar da dahil olmak üzere yılda 200'ün üzerinde dalış yapıyor.

Kullandıkları sistemlerin diğer ülkelerin deniz Polislerine kıyaslandığında iyi durumda olduğunu ifade eden İzmir İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve kurbağa adam Alper Tuğbay, personelin kendi can güvenliği ve delil arama aşamasında malzemelerin iyi olmasının önem taşıdığını söyledi.