03 Şub 2022 - 14:07- Gündem G: 03 Şub 2022 - 14:08

43 terörist etkisiz hale getirildi!

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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
43 terörist etkisiz hale getirildi! mask
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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, El Bab'da en az 9 sivili katleden terör örgütü PKK/YPG'den misliyle hesap sorulduğunu kaydederek, El Bab, Dadat, Cibrin ve Tall Malid bölgelerindeki üs bölgelerimize taciz ateşi açan teröristlere Cizre şehidimiz için cezalandırma atışları yapıldı ve en az 34 terörist etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Bakanlık paylaşımında, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı. "Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozma hayallerini boşa çıkarmaya devam edeceğiz! Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!" ifadelerine yer verildi.
# Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı

03 Şub 2022 - 14:07 - Gündem

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