Ankara'da 'sanal gerçeklik' ile arıcılık eğitimi

Ankara'da üniversite-özel sektör iş birliği kapsamında 'Sanal Gerçeklik Arıcılık Eğitim Çözümü' tanıtıldı. Üniversite-özel sektör iş birliğine inanan bir şirket olarak Cerebrum Tech, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve iştiraki GFDS ile birlikte üretilen "Sanal Gerçeklik Arıcılık Eğitim Modülü" çözümü Ankara Üniversitesi'nde yapılan bir lansman ile tanıtıldı.

İklim değişikliği ile mücadelede arıların önemi ve ‘Sanal Gerçeklik’ ile bu farkındalığa katkı sağlamayı amaçlayan projenin tanıtımı, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Prof. Dr. Satı Baran Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Tanıtım toplantısına, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ahmet Baydın, Ankara Arıcılar Birliği Başkanı Selçuk Solmaz, Cerebrum Tech Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erdem Erkul ve akademisyenler ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, yapılan her çalışmanın mutlaka teknoloji ile güçlendirilmesi gerektiğini kaydederek, “Bizim teknolojiyi mutlaka yakalamamız lazım. Sadece kol gücü ile değil, aynı zamanda beyin ve kalp gücüyle de bunları yapmamız lazım. Sanal Gerçeklik Laboratuvarı da tam bunlara işaret ediyor. Bu toplantıda bulunmaktan gerçekten mutluluk ve onur duyuyorum” dedi.

DÜNYADA BİR İLK HAYATA GEÇTİ

Bu çalışma, alanında sürdürülebilirlik adına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Cerebrum Tech Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. R.Erdem Erkul, amaçlarının olabildiğince dünyanın sorunlarına yönelik hareket alanları ve çözümler üretmek olduğunu kaydetti. "Cerebrum Tech olarak, adeta bizim kovanımız olan bu gezegenin sürdürülebilirliği için çalışıyor, gençliğe inanıyor ve bu inançla atılımlar yapıyoruz" diyen Erkul, "Bu hususta, üniversite-özel sektör iş birliğiyle üniversitedeki değerli hocalarımızın bilgi ve deneyimlerini, bizlerin özellikle VR alanındaki yetkinliğiyle harmanlayarak arıcılık eğitiminde verimliliği ve kolaylığı sağlayacak bir eğitim modülü oluşturduk. Bu VR eğitim modülünü kullanacak olan genç öğrenciler, arıcılığı sanal dünyada en ince ayrıntılarına kadar öğrenecekler; sahaya çıktıklarında birçok detaylı bilgi ve deneyime sahip olmuş olacaklar" diye konuştu.