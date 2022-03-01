Elektrikte KDV kararı... Yüzde 18'den 8'e düştü

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemeyi de netleştirdiklerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, meskenlerde ve tarımsal üretimde kullanılan elektriğin KDV'si yüzde 18'den 8'e düştüğünü açıkladı. Mesken abonelerinin yıllık 7 milyar lira daha az fatura ödemesi temin edileceğini kaydeden Erdoğan, "Meskenlerdeki düşük tarife sınırı günlük 8 kilovatsaate, aylık 240 kilovatsaate yükseltilmiştir" dedi.

ÖĞRENCİ BURSLARI 1250 LİRAYA ÇIKARILDI

Öğrencilere ve araştırmacılara TÜBİTAK'dan sağladıkları burslarda ciddi iyileştirmeler yaptıklarını anlatan Erdoğan, lisans öğrencisine verdikleri aylık 750 liralık bursu bin 250 liraya çıkardıklarını ve başarı performanslarına göre TÜBİTAK'tan 3 bin ile 4 bin 250 lira, doktara öğrencileri 5 bin 500 -7 bin 500 lira arası, doktora sonrası araştırmalarda 7,500 -10 bin arasında aylık burs alabileceklerini söyledi. Stajyer araştırma burs programını uygulamaya aldıklarını anımsatan Erdoğan, "STAR programını yeniden açıyoruz. Bugün almaya başlayacağımız yeni çağrı ile 2 bin 300 üniversite öğrencimizi destekleyeceğiz. Gençlerimiz maddi katkının ötesinde bilim ve teknoloji alanında araştırma yapacak, tecrübe edineceklerdir" diye konuştu.

"MONTRÖ'YÜ KULLANMA KARARINDAYIZ"

Öte yandan Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa yönelik değerlendirmelerde de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karadeniz'in kuzeyinde de Ukrayna ve Rusya'ya aralarındaki sorunu diyalog yoluyla çözmesi telkininde bulunduk. Yine bu süreçte barış ve istikrarın temini için çok yönlü diplomasimizi devreye soktuk. Böyle bir tablonun ortaya çıkmasından dolayı gerçekten üzgünüz. NATO başta olmak üzere her platformda ülkemizin meseleye bakışını ifade etmeye devam ediyoruz" dedi.

Montrö Sözleşmesi'nin Türkiye'ye verdiği yetkiyi, krizin önüne geçecek şekilde kullanma kararında olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı göstermesinden yanındayız. Rusya'nın saldırısını kabul edilemez görüyor, Ukrayna halkının verdiği mücadeleyi takdir ediyoruz. Bu süreçte bizim için önemli olan kendi duruşumuzdur. Türkiye BM, NATO AB başta olmak üzere, içinde yer aldığı kurumlarda sorumluluklarını bugüne kadar yerine getirmiştir, getirmeye de devam edecektir" diye konuştu.