Bakan Koca'dan iyi haber ve uyarı

ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanlığı, günlük COVID-19 vaka tablosunu yayımladı.

Buna göre, 410 bin 435 kişiye yapılan COVID-19 testten son 24 saatte 64 bin 275 kişinin testinin pozitif çıktı.

213 kişinin yaşamını yitirdiği bir günde 76 bin 832 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA'DAN İYİ HABER VE UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "İyi Haber" olarak duyurduğu paylaşımında, Omicron varyantının ilk görüldüğü şehirlerde vakalar hızlı bir artış gösteririken, izleyen haftalarda sayılar düştüğünü anımsatarak, "Şimdi aynı durumu ülke genelinde yaşıyoruz. Salgın gündemden düşmeye başlasa da virüs varlığını koruyor. Aşı konusunda ihmalkâr olmamalıyız" uyarısında bulundu.