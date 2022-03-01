Bakan Koca'dan iyi haber ve uyarı

ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanlığı, günlük COVID-19 vaka tablosunu yayımladı.
Buna göre, 410 bin 435 kişiye yapılan COVID-19 testten son 24 saatte 64 bin 275 kişinin testinin pozitif çıktı.
213 kişinin yaşamını yitirdiği bir günde 76 bin 832 kişi sağlığına kavuştu.
BAKAN KOCA'DAN İYİ HABER VE UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "İyi Haber" olarak duyurduğu paylaşımında, Omicron varyantının ilk görüldüğü şehirlerde vakalar hızlı bir artış gösteririken, izleyen haftalarda sayılar düştüğünü anımsatarak, "Şimdi aynı durumu ülke genelinde yaşıyoruz. Salgın gündemden düşmeye başlasa da virüs varlığını koruyor. Aşı konusunda ihmalkâr olmamalıyız" uyarısında bulundu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.