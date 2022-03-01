01 Mar 2022 - 00:02- Gündem

Benzin ve motorine indirim, LPG'ye zam!

EPGİS'in yaptığı açıklamaya göre, 1 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatlarından benzin ve motorinde indirime, LPG (otogaz) 'de ise fiyat artışına gidildiğini duyurdu.