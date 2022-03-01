01 Mar 2022 - 00:02- Gündem G: 01 Mar 2022 - 00:03

Benzin ve motorine indirim, LPG'ye zam!

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EPGİS'in yaptığı açıklamaya göre, 1 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatlarından benzin ve motorinde indirime, LPG (otogaz) 'de ise fiyat artışına gidildiğini duyurdu.
Benzin ve motorine indirim, LPG'ye zam! mask
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ANKARA (İGFA) - Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan alınan bilgiye göre, motorinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 96 kuruş, benzinin litre fiyatına 23 kuruş indirim yapılacak, LPG'de ise 33 kuruş fiyat artışı uygulanacağı açıklandı.

Benzinde indirimin 49 kuruşu Eşel Mobil Sistemi'nden kaynaklı ÖTV'nin ikamesinde kullanılacağından 23 kuruşunun pompa satış fiyatına yansıyacağı bildirildi.

Bu kapsamda, Ankara'da ortalama 17,10 liradan satılan motorinin litre fiyatı 16,14 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 17,01 liradan 16,05 liraya, İzmir'de 17,10 liradan 16,14 liraya inecek.

Ankara'da ortalama 16,88 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 16,65 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 16,79 liradan 16,56 liraya, İzmir'de 16,90 liradan 16,67 liraya inecek.

LPG'nin litresi Ankara'da ortalama 9,84 liradan 10,17 liraya çıkacak. İstanbul'da 9,74 liradan 10,07 liraya, İzmir'de 9,68 liradan 10,01 liraya yükselecek.

01 Mar 2022 - 00:02 - Gündem

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