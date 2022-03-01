Bozdağ: "28 Şubat kara gündür"

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 28 Şubat'ın Anayasa'nın, hukukun, kanunların, milli iradenin ve demokrasinin çiğnendiği bir kara gün olduğunu vurguladı.

Bakan Bozdağ, paylaşımında, "Haksız ve hukuksuz karanlık bir sürecin başlangıcıdır. Bu kara günü ve devamındaki karanlık süreci unutmamalıyız ve unutturmamalıyız" ifadelerini kullandı.