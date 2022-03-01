01 Mar 2022 - 09:50- Belediyeler G: 01 Mar 2022 - 09:51

Ankara Haber: 444 0 149 çaldı Başkan Köse cevapladı!

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Çağrı koltuğuna geçen Başkan Köse 444 0 149 nolu numaraya gelen çağrılara cevap verdi. Erişilebilir belediyecilik kapsamında bugüne kadar hayata geçen uygulamalara hizmetlere ulaşımın daha da kolay hale geldiği Mamak Belediyesi’nde, istek ve talepler en kısa sürede çözüme ulaşmaya devam ediyor. 
Ankara Haber: 444 0 149 çaldı Başkan Köse cevapladı! mask
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Erişilebilir belediyecilik kapsamında bugüne kadar hayata geçen uygulamalara hizmetlere ulaşımın daha da kolay hale geldiği Mamak Belediyesi’nde, istek ve talepler en kısa sürede çözüme ulaşmaya devam ediyor.  Bu hizmetlerden biri olan Mamak Belediyesi Çözüm Merkezi’ndeki hizmetleri yerinde inceleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse,  çağrı koltuğuna geçerek, 444 0 149 nolu numaraya gelen çağrılara cevap verdi.

Gelen istek ve talepleri kendisi cevaplayarak en kısa sürede ilgili birimlere aktaran Başkan Köse ile telefonda karşılaşan vatandaşlar ise büyük şaşkınlık yaşadılar. İstek şikayet ve önerilerini Başkan Köse’ye doğrudan bildirme imkanı bulan vatandaşlar, Mamak Belediyesi'nin çalışmalarından memnuniyetlerini dile getirerek teşekkürlerini ilettiler. 

Amacımız hizmeti en hızlı şekilde vatandaşlarımız ile buluşturmak

Teknoloji çağının nimetlerinden faydalandıklarını, gelişen değişen yenilikleri takip ettiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ Hemşehrilerimize en güzel hizmetleri sunmaya büyük önem veriyoruz. Vatandaşlarımız özellikle çağrı merkezimize iletilmiş oldukları sorunlar hakkında rahat olsunlar. Mamak Belediyesi olarak tüm birimlerimizle birlikte vatandaşlarımızın emrine amadeyiz. Amacımız hizmeti en hızlı şekilde vatandaşlarımız ile buluşturmak” dedi.

01 Mar 2022 - 09:50 - Belediyeler

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