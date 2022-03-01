Ankara Haber: 1000 Çocuk Sıfır Atık Eğitimi Aldı...

Çevre dostu uygulamalarıyla büyük beğeni toplayan Altındağ Belediyesi tarafından hizmete açılan “Sıfır Atık Okulu”, çocukları bilinçlendiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde sürdürülen ‘Sıfır Atık Projesi' kapsamında hizmet veren okulda, bu zamana kadar 1000 çocuğa sıfır atık, geri dönüşüm, çevre ve temizlik konularında eğitim verildi. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Çocuklarımız doğayı ve çevreyi korumanın önemini burada verilen eğitimler ve uygulamalarla daha iyi kavrıyor” dedi.

“TÜM ÇOCUKLARA KAPIMIZ AÇIK…”

Başkan Balcı “Bu okulda daha iyi bir çevre ve gelecek için Altındağlı çocuklarımıza ve başka yerlerden ziyarete gelen tüm çocuklarımıza eğitimler veriyoruz. Gençlik Merkezlerimizden ve Altındağ’daki okullardan gelen çocuklarımıza olduğu kadar, hafta sonlarını Millet Bahçesi’nde geçirmek için çevre ilçelerden gelen tüm çocuklarımıza kapımız açık… Eğitmenlerimiz çocuklarımıza hem bilgi veriyor, hem de eğlenerek öğrenmelerini sağlıyor. Çocuklarımız buradan bilinçlenerek ayrılıyor” ifadelerini kullandı.

“Sıfır Atık Okulu ile yeni nesillerimizin bilinç ve farkındalık seviyesini arttırmayı, onları daha yeşil bir yaşama teşvik etmeyi, sosyo-kültürel gelişimlerini artırmayı ve duyarlı tüketim alışkanlığı kazandırarak, tasarruf ve ekonomik kazancı öğrenmelerini sağlamayı amaçlıyoruz” diyen Başkan Balcı, gelecek nesillerin bu bilinçle yetişmesi için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceklerini vurguladı.