Ankara Haber: Çankayalılara iş garantili meslek kursu!

Çankaya Belediyesi ilçenin birçok noktasında hizmete açtığı Çankaya Evlerinde, vatandaşların sosyalleşmesini sağlarken meslek kursları ile de Çankayalıların iş sahibi olmasına vesile oluyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ’21. Yüzyılın Halk Evleri’ olarak tanımladığı Çankaya Evleri pandemi döneminde vatandaşların hoşça vakit geçirdikleri yerler olmasının yanında meslek sahibi olmalarını da sağlıyor.

Cebeci Çankaya Evinde verilen Bilgisayar Destekli Muhasebe kursu ile vatandaşlar hem ücretsiz kursa katılmış oluyor hem de iş istihdamı yüksek olan alanda eğitim almış oluyor.

Hafta içi her gün ikişer grup halinde 4’er saat kursa katılan vatandaşlar, genel muhasebenin bilgisayarlı muhasebe programları aracılığı ile gerçekleştirilen bilgisayar destekli muhasebe konusunda tecrübe kazanıyor.

Kursa katılan vatandaşlara ticari defterler, bilanço, işletme defterleri, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar hesapları dersleri verilirken kursun sonunda kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor.