01 Mar 2022 - 21:32- Gündem G: 01 Mar 2022 - 21:33

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani Türkiye'de!

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Kosova Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu, resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi.

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani Türkiye'de! mask
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ANKARA (İGFA) - Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'ya geldi. Ankara'da gerçekleştirilecek resmî görüşmeler öncesinde resmi karşılama töreni düzenlendi.

Türkiye-Kosova ilişkileri tüm yönleriyle değerlendirileceği görüşmede, ikili iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar hakkında fikir alışverişinde de bulunulacak.

Osmani-Sadriu tarafından Türkiye’ye gerçekleştirilen bu ilk resmî ziyarette, ikili ilişkilerin yanı sıra Balkanlar başta olmak üzere güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.

https://youtu.be/RPkfzMTihTU

01 Mar 2022 - 21:32 - Gündem

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