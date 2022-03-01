Kosova Cumhurbaşkanı Osmani Türkiye'de!

ANKARA (İGFA) - Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'ya geldi. Ankara'da gerçekleştirilecek resmî görüşmeler öncesinde resmi karşılama töreni düzenlendi.

Türkiye-Kosova ilişkileri tüm yönleriyle değerlendirileceği görüşmede, ikili iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar hakkında fikir alışverişinde de bulunulacak.

Osmani-Sadriu tarafından Türkiye’ye gerçekleştirilen bu ilk resmî ziyarette, ikili ilişkilerin yanı sıra Balkanlar başta olmak üzere güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.

https://youtu.be/RPkfzMTihTU