02 Mar 2022 - 11:08- Belediyeler G: 02 Mar 2022 - 11:09

Başkentte yeni tabelaların montajı devam ediyor...

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Ankara Büyükşehir Belediyesi‘‘ Sokaktaki Ankara Projesi” kapsamında Başkentliler tarafından seçilen kırmızı ağırlıklı beyaz yazılı ve siyah şeritli tasarımıyla yeni Ankara Fontu’nu cadde ve sokak levhaları ile bina numaralarında uygulamaya devam ediyor.
Başkentte yeni tabelaların montajı devam ediyor... mask
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkıyor. ‘‘Sokaktaki Ankara Projesi” kapsamında Başkentliler tarafından seçilen Ankara Fontu’nun bulunduğu yeni levhalar, eskiyen ve kullanım ömrünü tamamlayan cadde ve sokak levhaları ile bina numaraları kaldırılarak uygulanıyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı Numarataj Şube Müdürlüğü ekipleri, tasarlanan yeni sokak tabelalarının kullanım ömrünü tamamlayan levhaların yerine montajına Bahçelievler’de de devam ediyor. 

TASARRUF ODAKLI DEĞİŞİM: ESKİ TABELALAR GERİ DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Eskiyen ve ekonomik ömrünü tamamlamış levhalar ile bina numaralarını tasarruf odaklı anlayış doğrultusunda numarataj atölyesinde geri dönüştüren ekipler, Ankara fontu ile yeniden hazırlanan levhaları Başkent’in bulvar, cadde ve sokak ve binalarına yerleştiriyor.

 Atölyede günde bin adet tabela yapıldığı belirten Numarataj Şube Müdürlüğü Harita Şefliği Sorumlusu Hidayet Karataş, “Sokaktaki Ankara Projesi kapsamında Ankara’daki bulvar, cadde, sokak ve bina numaralarını yeni tasarımıyla halkımızın hizmetine sunmaktayız. Atölyemizde günlük 300 adet bulvar, cadde ve sokak, 700 adet de bina numara tabelasının basımı gerçekleşiyor. Ekiplerimiz daha sonra yenilenen tabelaların montaj işlemini belirlenen noktalara giderek tamamlıyor” dedi.

02 Mar 2022 - 11:08 - Belediyeler

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