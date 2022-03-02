Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye ÜYELİK çağrısı yaptı!

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptıkları baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Osmani'nin Türkiye ziyaretinin, köklü tarihi, kültürel ve beşerî bağlara sahip iki ülke arasındaki kardeşlik ve dayanışmanın daha da güçlendirilmesine hizmet edeceğine inandığını belirten

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmani ile ikili ve heyetler arası görüşmelerinde Türkiye-Kosova arasındaki süreci etraflıca değerlendirme imkânı bulduklarını dile getirdi.

NATO konusunda duruşu belli olan Türkiye'nin, NATO'nun genişlemesine engel teşkil eden bir ülke olmadığını da vurgulayan Erdoğan, "Tam aksine biz NATO'da da genişlemenin faydalı olacağını bugüne kadar hep savunduk, bugün de savunuyoruz. Bu adımları atarken bunu dünya barışı için istiyoruz. 'Dünya barışına ne denli katkıda bulunabiliriz?' Bunun için istiyoruz ama Avrupa Birliği konusunda ben tekrar Avrupa Birliği üyesi ülkelere diyorum ki şu anda Ukrayna ile ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti lütfen Türkiye için de gösterin. Yoksa Türkiye'ye de birileri savaş açıp saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız?" diye konuştu.

"Çağrımız hem Rusya'ya hem Ukrayna'ya" diyen Erdoğan, "Bir an önce ateşler kesilsin ve gerek Rusya, gerek Ukrayna burada dünya barışına güzel bir katkıda bulunsun." dedi.