TOGG'un C-SUV Prototipine İlgi Büyük!

ANKARA (İGFA) - Togg, 2022 yılının son çeyreğinde üretim bandından indirmeye hazırlandığı C-SUV’un prototipiyle katıldığı Ankara’daki Eko İklim Zirvesi’nde ziyaretçilerin büyük ilgisiyle karşılaştı. Zirve kapsamında “Mobilite dünyasında dönüşüm ve sürdürülebilirlik” başlıklı bir konuşma yapan Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, “Doğuştan elektrikli’ ve ‘sıfır emisyonlu bir teknoloji’ için yola çıktık. Sürdürülebilirlik stratejimizi kullanıcıya değer yaratacak aksiyonlar etrafında şekillendiriyoruz” dedi.

SIFIR EMİSYONLU TEKNOLOJİ

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, küresel ısınma kaynaklı iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen Eko İklim Zirvesi’nde, C-SUV prototipiyle yerini aldı. Togg’un 2022 yılının son çeyreğinde üretim bandından indirmeye hazırlandığı akıllı cihaz, ziyaretçilerin büyük ilgisiyle karşılaştı.

Devlet başkanlarından kamu otoritelerine, uluslararası kuruluşlardan sektör temsilcilerine geniş katılımlı zirvede konuşan Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında fark yaratacak uygulamaları hayata geçirdiklerini belirtti.

Togg’un doğuştan yeşil ve sürdürülebilir bir şirket olduğunu vurgulayan Karakaş, “Yola ‘doğuştan elektrikli’ ve ‘sıfır emisyonlu bir teknolojiyi hayata geçirmek üzere çıktık. Sürdürülebilirlik stratejimizi kullanıcıya değer yaratacak aksiyonlar etrafında şekillendiriyoruz.

Gemlik Tesisimizin inşaat çalışmalarını da dâhil ederek, çevresel, sosyal ve yönetişim başlıklarıyla sürdürülebilirlik konusunda odaklandığımız öncelikli alanlarımız var. Bu öncelikli alanlarımızı paydaşlarımızla birlikte, onların görüşlerini alarak belirledik.

Paydaşlarımızla birlikte ve paydaşlarımız için ortak değer yaratma anlayışını tüm süreçlerimizin odak noktasına yerleştiriyor, dünyamızı bunun etrafında şekillendiriyoruz" diye konuştu.