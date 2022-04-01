PTT’den “Expo’21 Hatay” Konulu Anma Pulu ve İlkgün Zarfı!

PTT AŞ tarafından, bu yıl Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek ve uluslararası birçok ziyaretçinin dikkatini çekecek organizasyonun tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla hazırlanan “EXPO’21 HATAY” konulu blok şeklinde tek değerli anma pulu ile ilkgün zarfı 1 Nisan 2022 tarihinde tedavüle sunuldu.
Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Antakya PTT Müdürlüğü/HATAY adresinde "EXPO'21 Hatay 01.04.2022 HATAY" ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.