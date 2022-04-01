01 Nis 2022 - 09:39- Gündem G: 01 Nis 2022 - 09:40

PTT’den “Expo’21 Hatay” Konulu Anma Pulu ve İlkgün Zarfı!

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PTT AŞ’nin 1 Nisan 2022 tarihinde tedavüle sunduğu "EXPO'21 Hatay" konulu 5 TL (84 x 54 mm boyutunda) bedelli anma pulu ve söz konusu pula ait 9 TL bedelli ilkgün zarfı PTT iş yerlerinde, PTT’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıktı.
PTT’den “Expo’21 Hatay” Konulu Anma Pulu ve İlkgün Zarfı! mask
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PTT AŞ tarafından, bu yıl Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek ve uluslararası birçok ziyaretçinin dikkatini çekecek organizasyonun tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla hazırlanan “EXPO’21 HATAY” konulu blok şeklinde tek değerli anma pulu ile ilkgün zarfı 1 Nisan 2022 tarihinde tedavüle sunuldu. 

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Antakya PTT Müdürlüğü/HATAY adresinde "EXPO'21 Hatay 01.04.2022 HATAY" ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.

01 Nis 2022 - 09:39 - Gündem

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