İlk Teravih Namazı Bu Akşam Kılınacak! Tüm Türkiye İl İlçe imsakiye...

Diyanet İşleri Başkanlığı vakit hesaplama sistemine göre 1 Nisan Cuma'yı 2 Nisan Cumartesi gününe bağlayan gece ilk oruç için sahura kalkılacak. Cumartesi günü ilk oruç tutulacak.

Ramazan-ı Şerif'in gelmesiyle birlikte bu mübarek ayın ihyası için camilerde ve evlerde teravih namazları kılınacak, Mukabeleler okunarak hatimler yapılacak.

Cumatesi günü ilk orucun tutulacağı 2022 yılı Ramazan ayında ilk teravih ise bu akşam (1 Nisan Cuma) yatsı namazının ardından kılınacak.

Hatırlanacağı gibi Diyanet İşleri Başkanlığı, geçtiğimiz 2 yılda etkili olan COVID-19 salgını nedeniyle kısıtlı şartlada kılınan Teravih namazlarının bu yıl camilerde kılınabileceğini açıklamıştı.

Vakit hesaplama sistemine göre Diyanet'in hazırladığı imsakiyeye il il, ilçe ilçe ulaşmak için tıklayabilirsiniz.