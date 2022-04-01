Tarımsal Destek Ödemelerine Başlandı!

Tarımsal desteklerden 429 bin 885 kişi yararlanacak.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, 890 milyon 642 bin 249 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlanacağını açıkladı.

Bakan Kirişci, "Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun" diyerek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, destek ödemelerinin ayrıntılarına dair bilgilere de yer verdi.