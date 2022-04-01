Tarımsal Destek Ödemelerine Başlandı!

Tarımsal desteklerden 429 bin 885 kişi yararlanacak.
ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, 890 milyon 642 bin 249 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlanacağını açıkladı.
Bakan Kirişci, "Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun" diyerek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, destek ödemelerinin ayrıntılarına dair bilgilere de yer verdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.