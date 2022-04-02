Muğla Milas Orman Yangını... Orman Yangınlarına Dikkat!

Muğla Milas, Çanakkale Bayramiç ve Bursa Osmangazi ilçelerinde 1 Nisan 2022’de (Cuma günü) orman yangınları yaşandı.

ANKARA (İGFA)- Orman Genel Müdürlüğü, 1 Nisan 2022'de yaşanan yangınlarla ilgili açıklama yaptı. Ekiplerimizin diğer bölgelerdeki yangınları kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir.

Özellikle Türkiye’nin batı bölgelerinde 31 Mart 2022 tarihinden itibaren etkili olan şiddetli lodosun hafta sonu da etkisini artırarak devam etmesi beklenmektedir. Lodosa bağlı düşük nem ve yüksek sıcaklıklar orman yangınları riskini artırmaktadır.

Vatandaşlarımızın yangınlara sebep olacak durumlardan kaçınmalarını ve yangın durumunda hemen 112’i arayarak bilgi vermelerini önemle rica ediyoruz" denildi.