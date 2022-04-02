02 Nis 2022 - 20:45- Gündem

Muğla Milas Orman Yangını... Orman Yangınlarına Dikkat!

ABONE OL Google News Sayfamız

Muğla Milas, Çanakkale Bayramiç ve Bursa Osmangazi ilçelerinde 1 Nisan 2022’de (Cuma günü) orman yangınları yaşandı. Yapılan açıklamada, "Muğla Milas yangını, ekiplerimizin erken müdahalesi ve yoğun çabası ile kısa sürede kontrol altına alınmıştır.
Muğla Milas Orman Yangını... Orman Yangınlarına Dikkat! mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Muğla Milas, Çanakkale Bayramiç ve Bursa Osmangazi ilçelerinde 1 Nisan 2022’de (Cuma günü) orman yangınları yaşandı.

ANKARA (İGFA)- Orman Genel Müdürlüğü, 1 Nisan 2022'de yaşanan yangınlarla ilgili açıklama yaptı. Ekiplerimizin diğer bölgelerdeki yangınları kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir.

Özellikle Türkiye’nin batı bölgelerinde 31 Mart 2022 tarihinden itibaren etkili olan şiddetli lodosun hafta sonu da etkisini artırarak devam etmesi beklenmektedir. Lodosa bağlı düşük nem ve yüksek sıcaklıklar orman yangınları riskini artırmaktadır.

Vatandaşlarımızın yangınlara sebep olacak durumlardan kaçınmalarını ve yangın durumunda hemen 112’i arayarak bilgi vermelerini önemle rica ediyoruz" denildi.

02 Nis 2022 - 20:45 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
TİMBİR Ankara'da kuruldu mask
TİMBİR Ankara'da kuruldu
"Bergen" Ankara Özel Gösteriminde Oyunculara Büyük İlgi! mask
"Bergen" Ankara Özel Gösteriminde Oyunculara Büyük İlgi!
PTT’den “Expo’21 Hatay” Konulu Anma Pulu ve İlkgün Zarfı! mask
PTT’den “Expo’21 Hatay” Konulu Anma Pulu ve İlkgün Zarfı!
Nijerya Sakarya Fındığına Talip Oldu! mask
Nijerya Sakarya Fındığına Talip Oldu!
Mansur Yavaş’tan İklim Krizi Uyarısı! mask
Mansur Yavaş’tan İklim Krizi Uyarısı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hive'de Büyük İlgi! mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hive'de Büyük İlgi!
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status