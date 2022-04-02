En Ucuz Ramazan Pidesi Etimesgut'ta!

Etimesgut Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası 350 gramlık geleneksek susamlı ramazan pidesini bu yıl 3.75 kuruştan satışa çıkardı. Günlük ihtiyaca göre üretilecek pideler iftar saatine yakın bir zaman diliminde halk ekmek büfeleri aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacak.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, vatandaşın iftar sofralarına ramazan pidesini en ucuza sunduklarını belirterek, "Piyasada 275 gram ramazan pidesi 5 TL'den satılırken; Halk Ekmek Fabrikamızda ürettiğimiz 350 gramlık pideleri 3 Lira 75 kuruştan hemşehrilerimizin sofralarına sunuyoruz.

Hemşehrilerimiz hijyenik ortamda, el değmeden üretilen sağlıklı besleyici ve ekonomik ekmek ve pidelerimizi afiyetle tüketebilirler" dedi. Etimesgut Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası günlük 15 bin pide üretimi yaparken talebe göre bu sayının artırılabileceği ifade ediliyor.