Tapuda noter dönemi başlıyor!

İSTANBUL (İGFA)-Yeni düzenleme hakkında bilgi veren Gayrimenkul Danışmanı Gülcan Altınay “Böylelikle noterler, tapu devirlerine aracılık edebilecek, yaptıkları işlemler tapu siciline işlenecek” dedi.

Düzenlemenin bürokrasiyi de azaltacağını aktaran Altınay, “Normalde tapu işlemleri online randevu alındıktan sonra tapu dairelerinde yapılıyordu ancak yeni düzenlemeyle birlikte otomobil satışlarında olduğu gibi noterlerde gerçekleşebilecek. Bu hem alıcılar hem de satıcılar için kolaylık” diye konuştu.