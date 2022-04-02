TİMBİR Ankara'da kuruldu

Murat Karakaya (NİĞDE İGFA)- Bir süredir çalışmaları devam eden 81 vilayetten kurucu ismin bulunduğu yaklaşık 2 bin haber sitesini temsil eden Türk İnternet Medya Birliği’nin kuruluşu Ankara’da yapıldı. Niğde'den Medya Haber Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Şerife Türkeş kurucu olarak yer aldı. Ankara’da düzenlenen Eko İklim Zirvesi’nde proje ortağı olarak görev alan TİMBİR kurucularına birer plaket takdim edildi. Şerife Türkeş plaketlerini Ankara Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz’ın elinden aldı.

TÜRKEŞ: TİMBİRİN HEDEFİ BÜYÜK

TİMBİR’in Ankara’daki kuruluş sürecine değinen Medya Haber Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Türkeş, “Dijital gazetecilik alanındaki sorunların çözümü adına önemli bir adım atıldı. Ülkemizin 81 vilayetinden kurucuların bulunduğu bu oluşumda Niğde'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Kentimizin dijital habercilik alanında da marka olması en önemli hedefimizdir” dedi. İnternet gazeteciliğinin giderek büyüdüğünü ve sorunların çözümü için kurulan meslek örgütlerinin son derece önemli olduğuna dikkat çeken Türkeş; “Kısa adı TİMBİR olan Türk İnternet Medya Birliği bu alanda kurulan en güçlü STK oldu.

Yaklaşık 2 bin haber sitesinin aynı çatı altında toplandığı TİMBİR’in sorunların çözümünde de çok etkili olacağını düşünüyorum. TİMBİR ülkemize ve kentimize hayırlı olsun” diye konuştu.

KURUCULAR ANKARA’DA BULUŞTU

Yaklaşık 6 aydır kuruluş çalışmaları devam eden Türk İnternet Medya Birliği Ankara’da 81 ilden temsilcilerin katılımıyla resmen kuruldu. Başkan Süleyman Basa’nın önderliğinde bir araya gelen kurucular, geleceğe dönük yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundular. Türk İnternet

Medya Birliği (TİMBİR) kuruluş komitesi başkanı Nizamettin Bilici ise kuruculara yapılan çalışmalar ve hedefler hakkında sunum yaptı.

ZİRVENİN PROJE ORTAĞI

Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Ankara Ticaret Odası Congresium’da düzenlenen Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi’nin proje ortağı oldu. Medya ve Bilişim Genel Başkanı ve Türk İnternet Medya Kurucusu Dr. Süleyman Basa, konuyla ilgili yaptığı açıklamada iklim zirvesinin önemine değinirken, TİMBİR’in bu tür projelere her zaman destek vereceğini vurguladı.

DÜNYADA İLK KEZ ANKARA’DA

Ekonomi ve İklim Zirvesi’nin dünyada ilk kez Ankara’da yapıldığının altını çizen Basa, “Bu çok önemli bir zirve. Önümüzdeki dönem, çocuklarımıza bırakacağımız dünya mirası çok da iyi gözükmüyor. Ben buna iklim pandemisi diyorum. Bir pandemi yaşadık ve o pandemi nedeniyle de tüm dünya etkilendi. Önümüzde yaşayacağımız iklim krizinden de tüm dünya etkilenecek. O nedenle iklim pandemisine hazır

olmalıyız. Burada yapılan farkındalık çalışması. Bütün bileşenlerle beraber bunu organize ettik. Odalar, borsalar, üniversiteler, ortaokullar… 30’a yakın üniversite katılıyor. Niye ortaokullar var; çünkü onlar hayal edecek hayallerini buraya gelen kurumlar görecek, belki hayata geçirecek. Üniversiteler bilimsel açıdan iklim krizini tartışacaklar. Teknokentler onlar hazırladıkları teknolojik ürünleri sergiliyorlar. Kurumlar var, ekoloji ile ilgili neler yaptıklarını anlatıyorlar deneyimlerini paylaşıyorlar. Bunun yanında defileler, sanat gösterileri, konserler… Aslında biz burayı planlarken iklimi sadece üniversitelerin bilimsel olarak konuşulduğun bir yapı değil her tarafın içerisinde olduğu iklim krizinin etkilediği ve etkileyeceği esnafının da sanayicisinin de olduğu, turizmin de konuşulduğu bir konsept hazırlandı. Bunun da ne kadar ilgi gördüğünü hep birlikte gördük” ifadelerini kullandı.

MEDYA FARKEDERSE TOPLUM DA FARKEDER

Yapılan çalışmaların insanlara aktarılması konusunda medyanın önemine dikkat çeken Dr. Süleyman Basa “Bütün bu yapılanları ne kadar konuşursak konuşalım bunu medya olarak dışarıda yansıtamazsak burada kalır. O yüzden medya çok önemli diyoruz. Medya fark ederse toplum da fark eder sloganını ortaya çıkardık. ATO Başkanımız ve başkan yardımcımız 'Türkiye’deki internet medyasını Ankara’ya getirelim' dedi ve bu sayede de 81 ilden ve yurt dışından 5 ülkeden medya mensubu geldi. Onlara çok teşekkür ediyorum. ATO başkanımıza ve başkan yardımcımıza teşekkür ediyorum. Çünkü bizi ve bizim gücümüzü anladılar” dedi.

LİYAKATLI İNTERNET MEDYASI VASATLARIN ALTINDA EZİLMEK İSTEMİYOR

Basa, internet medyasının her geçen gün güçlendiğini ancak liyakatlı medyanın vasatın altında ezilmemesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu; “İnternet medyası güçlenmeye devam ediyor ve güçlenmesi de lazım. Yazı ve matbaadan sonra internet en nemli buluşlardan biri. Medya da artık değişiyor. Eskiden matbaalar, gazeteler vardı. Devam ediyorlar etsinler de inşallah ama artık hiçbir gazete internet sitesi ve sosyal medya olmadan devam edemiyor. Biz de işin bu alanındayız. Gazeteleri de internet haberciliğini de güçlendirmemiz lazım. Onların hayatını devam ettirebilmesinin yolu da internet haberciliğinden geçiyor. Çünkü ne yaparsak yapalım insanlar artık bu mecrada. NFT’lerin metaverse’nin konuşulduğu yerde eskileri konuşamayız. Önce kendimize bakmamız, kendimizi düzeltmemiz gerekiyor Vasatın altında, liyakatlının ezilmesini engellememiz lazım. Liyakatlı internet medyası vasatın altında ezilmek istemiyor. Siz yatırım yapmışsınız, şirket kurmuşsunuz, adam çalıştırıyorsunuz ama 500 TL’ye 1000 TL’ye internet sitesi kuran da aynı belediye başkanının karşısına çıkıyor, aynı haberciyim diyor. İşte bunu nasıl engelleyeceğiz diye konuşuyoruz. Bizim ana amacımız internet medyasının hakkını hukukunu savunmak.”

YASA ÇOĞU KİŞİYİ ÜZECEK

İnternet medyasında yasal düzenleme ile ayrım yapılması gerektiğini ifade eden Basa “Ayrım yapabilmenin tek yolu yasal düzenleme. Herkes internet haber sitesi kurup eğlenebilir. Hobi olarak

gazetecilik yapabilir. İnternet haberciliği kanunun çıkması gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile de görüşüyoruz. Yakın zamanda çıkacak. Çoğu kişiyi de üzecek. Çoğu internet sitesi basın kartı ve ilan payı alamayacak. Belli bir kriter olacak. Herkes kendini bu kritere yükseltmeye çalışacak. Yerel gazeteyi kurmak için 2 sene bekliyorsunuz. Yatırım yapıyorsunuz, para harcıyorsunuz, 2 sene sonra kendini döndürecek hale geliyor. İnternet haberciliğinde de böyle olacak. Her önüne gelen internet haberciliği yapamayacak. Belli kriterleri olacak. Belli süredir bu işi yapan, şirket olan, çalışanı olan, reytingi belli seviyede olan, özgün haberciliği olan gibi. Özgün haberciliğine bakılan bir sistemden bahsediyorum. Bu sistem gelirse gerçekten bu işi yapanlar ortaya çıkacak ya da yapmak isteyenler o seviyeye çıkacak” ifadelerini kullandı.