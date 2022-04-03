Ankara'yı En İyi Şekilde Temsil Edecekler...

Kahramankazan Belediyespor U-18 futbol takımı mücadele ettiği Ankara U-18 Ligi'ni büyük bir başarıya imza atarak namağlup şampiyon olarak tamamladı. Kahramankazanlı genç futbolcular daha sonra Türkiye Şampiyonası’na gidecek takımların belirleneceği play-off maçlarında mücadele etmeye hak kazandı.

Kahramankazan Belediyespor U-18 futbol takımı son play-off maçında karşılaştığı Ostim Spor’u 5-1’lik skorla yendi. Kahramankazan Belediyespor U-18 futbol takımı bu sonucun ardından Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

Oynadığı maçlarda gösterdikleri performansla gelecek için olumlu sinyaller veren Kahramankazanlı genç futbolcular, bu sonucun ardından Türkiye şampiyonasında Ankara’yı temsil edecek. Kahramankazan Belediyespor U-18 futbol takımının hedefi ise Türkiye şampiyonu olarak Ankara’ya büyük bir gurur yaşatmak. Kahramankazan Belediyespor’un yanı sıra Türkiye şampiyonasına Ankara’dan BEDAŞ Spor, Gölbaşı Belediyespor ve Kavaklıdere Spor takımları da katılmaya hak kazandı.

Ankara'yı en iyi şekilde temsil edecekler

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da lig ve play-off maçları boyunca gençleri tribünden destekleyen taraftarlar arasında yerini aldı. Başkan Oğuz, futbolcusundan teknik heyetine kadar tüm takımı tebrik ederek,

Türkiye şampiyonasında başarılar diledi. Takımlarına güvendiklerini ve Türkiye şampiyonasını da en iyi şekilde tamamlayacaklarına inandıklarını belirten Başkan Oğuz, "Genç futbolcu kardeşlerimiz ve teknik heyetimizin sürekli olarak yanındayız ve onlara güveniyoruz. Takımımız inşallah Türkiye şampiyonasında da Ankaramızı ve Kahramankazanımızı en iyi şekilde temsil edecek" diye konuştu