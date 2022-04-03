03 Nis 2022 - 14:44- Belediyeler G: 03 Nis 2022 - 14:45

Başkan Oğuz İlk İftarda Yemekleri Elleriyle Dağıttı...

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Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ramazan ayının ilk iftarını vatandaşlarla birlikte yaptı. Kahramankazan Belediyesi’nce kurulan çadırlarda oruçlarını açan vatandaşlara Başkan Oğuz yemekleri elleriyle dağıttı.
Başkan Oğuz İlk İftarda Yemekleri Elleriyle Dağıttı... mask
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Kahramankazan 'da Ramazan coşkusu yaşanmaya başladı. Ramazan ayı kapsamında Kahramankazan Belediyesi tarafından Köprübaşı Camii avlusuna kurulan çadırlarda vatandaşlara ücretsiz olarak iftar yemeği ikram ediliyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ramazan ayının ilk iftar yemeğinde vatandaşları yalnız bırakmadı. Oğuz, vatandaşlara ücretsiz olarak ikram edilen yemeği elleriyle dağıttı. Oğuz daha sonra vatandaşla birlikte iftar yaptı. Kahramankazan Belediyesi’nce kurulan çadırlarda vatandaşlara Ramazan ayı boyunca iftar yemekleri ücretsiz olarak ikram edilecek.

“Ramazan boyunca ücretsiz”

Başkan Oğuz ve vatandaşlar iftar öncesinde hep birlikte dua etti. İftar yemeklerinin Ramazan ayı boyunca vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacağını söyleyen Oğuz, “Ramazan ayının ilk iftarında vatandaşlarımıza yemeğimizi dağıttık. Orucumuzu hemşehrilerimizle birlikte açtık, Allah kabul etsin. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın, bizleri hep birlikte nice Ramazanlara eriştirsin” diye konuştu.

03 Nis 2022 - 14:44 - Belediyeler

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