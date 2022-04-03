03 Nis 2022 - 22:43- Gündem

Türk Telekom'dan mobilde 10 GB ücretsiz internet

Türk Telekom, Ramazan kampanyası ile mobil müşterilerine 10 GB internet hediye ediyor. Ramazan boyunca sahuru da hediye internet 6 Mayıs'a kadar sürecek.