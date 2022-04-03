03 Nis 2022 - 22:43- Gündem G: 03 Nis 2022 - 22:44

Türk Telekom'dan mobilde 10 GB ücretsiz internet

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Türk Telekom, Ramazan kampanyası ile mobil müşterilerine 10 GB internet hediye ediyor. Ramazan boyunca sahuru da hediye internet 6 Mayıs'a kadar sürecek.
Türk Telekom'dan mobilde 10 GB ücretsiz internet mask
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İSTANBUL (İGFA) - Türk Telekom, mobil müşterilerine özel Ramazan kampanyası hayata geçirdi. Bu kapsamda Ramazan süresince 10 GB internet hediye ederek, müşterilerinin sevdikleriyle iletişimine bolluk getiriyor.

SAHURDA 10 GB HEDİYE İNTERNET

Kampanya kapsamında Türk Telekom’un bireysel faturalı ve faturasız mevcut mobil müşterileri, gece 00:00 ile 06:00 saatleri arasında kullanabilecekleri 10 GB internete sahip oluyor.

1 Nisan itibarıyla başlayan kampanya 6 Mayıs 00:00’da sona erecek.

03 Nis 2022 - 22:43 - Gündem

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