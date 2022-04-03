Türk Telekom'dan mobilde 10 GB ücretsiz internet

İSTANBUL (İGFA) - Türk Telekom, mobil müşterilerine özel Ramazan kampanyası hayata geçirdi. Bu kapsamda Ramazan süresince 10 GB internet hediye ederek, müşterilerinin sevdikleriyle iletişimine bolluk getiriyor.
SAHURDA 10 GB HEDİYE İNTERNET
Kampanya kapsamında Türk Telekom’un bireysel faturalı ve faturasız mevcut mobil müşterileri, gece 00:00 ile 06:00 saatleri arasında kullanabilecekleri 10 GB internete sahip oluyor.
1 Nisan itibarıyla başlayan kampanya 6 Mayıs 00:00’da sona erecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.