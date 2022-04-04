Etimesgut'ta 5 Bin Kişilik İftar!

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, pandemi sonrası iki yıl aradan sonra kurulan iftar çadırlarında vatandaşlara iftarlık dağıttı. Demirel yaptığı açıklamada belediye hizmet binası yanına ve Atayurt Mahallesi'ne iftar çadırları kurduklarını ifade ederek, kovid-19 tedbirleri kapsamında iki yıldır ara verilen iftar çadırını tekrar kurdukları için mutlu olduğunu söyledi.
Demirel, "Çadırımız aracılığıyla iftardan önce evlere yemek dağıtımı yapıyoruz. Aşevimizden yaşlı, engelli, ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar bu hizmetimizi ulaştırıyoruz. İftar çadırlarımız da 2500 kişiye iftar veriyoruz. Bugün iki yıldan sonra gerçekten insanımızla iç içe, el ele ve kol kola olmak gerçekten çok güzel bir şeydir" dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.