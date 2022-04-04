Mamak Belediyesi’nden Maç Öncesi İftarlık...

Ramazan ayına denk gelen Ankaragücü-Eyüpspor maçı öncesi Mamak Belediyesi iftar için çadırlar kurdu, taraftarın hiçbir sıkıntı yaşamaması için önlem aldı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse taraftarla birlikteydi. Başkan Murat Köse, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ile birlikte Ankaragücü taraftarına nohut pilav ikram etti.

Maç öncesi iftarlıklarını alan taraftarlar, hizmetten memnundu. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’yle sohbet eden taraftarlar, hizmetlerinden dolayı Başkan Murat Köse’ye teşekkür etti.

Mamak belediye Başkanı Murat Köse de “Mübarek Ramazan ayında iftarlarımızla tüm halkımızın yanındayız. Bugün Ankaragücü taraftarının da Ramazan ayına gelen maç öncesi iftarlık konusunda sıkıntı yaşamaması için yine çadırlarımızı kurduk, onlara nohut pilav ikramında bulunduk. Ayrıca aile merkezleri önünden kaldırdığımız servislerimizle de yine taraftarı yalnız bırakmadık. Her zaman Ankara’nın köklü spor kulübü Anakaragücü’nün yanındayız” diye konuştu.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Faruk Koca da, "Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'ye teşekkür ediyorum. Stadın etrafında Mamak Belediyesi tarafından iftar için altı noktada sıcak yemek organizasyonu yapıldı. Mamak Belediyesi’nin bu hizmeti sayesinde taraftarımızın iftarla ilgili bir sorunu olmadı. Bu vesileyle tüm Müslümanların Ramazan ayını tebrik ediyorum” dedi.