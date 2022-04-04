ABB’den Otizm Farkındalık Etkinliği: "Farkındayız Yanınızdayız"

Ankara Büyükşehir Belediyesi “Engelsiz Başkent” hedefiyle hayata geçirdiği projelere ara vermeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, “2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü” nedeniyle ‘Farkındayız Yanınızdayız’ sloganıyla özel bir etkinlik programına ev sahipliği yaptı. Otizm Vakfı iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, siyasi parti temsilcileri, İlgi Otizm Derneği, Otizm Vakfı ile Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi öğrencileri aileleriyle birlikte katıldı.

BAŞKAN YAVAŞ’TAN OTİZMLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE ÖNCELİK VERİLMESİNE VURGU YAPTI

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,“Bu toplantılara katıldığım zaman hep yeni şeyler öğreniyorum.

Kaç otizmli çocuğumuz var bilmiyoruz. Görünmüyor bu aileler. Bunların saptanması lazım. Az önce Mansur Bey söyledi yeni doğan çocuk olduğunda İngiltere’de gelip bakıyor, testler yapıyor veya sorular soruyorlar. Bu toplantılar çok değerli. Derdinizi anlattığınızda duyamayanların duymalarını sağlayan toplantılar bunlar. Sizin talepleriniz doğrultusunda yapacağımız bir katkı varsa yapmaya hazırız” dedi.

Yerel yönetimler olarak üstlerine düşen ne varsa yapacaklarını ifade eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da şu değerlendirmelerde bulundu:

“Tabii ki hocalarımızı dinleyince bizler de eksiklerimizi fark ediyoruz. Aileler kendimizi karantinada hissediyoruz diyorlar. Biz o şekilde bakıldığını bilmiyorduk ama sadece bir ihtiyaç olarak biliyorduk. İngiltere’de verilen anketleri doldurduğunuz zaman verilen cevaplara göre çocuğun gelişimini bir şey hepsini getirdim ve tercüme de ettirdim fakat şöyle bir problem var.

Büyükşehir’in tek başına bunlara yetişme şansı yok ama bunu mutlaka bir şekilde yapacağız. En azından artık anketleri bugünkü ortamda internet üzerinden kendilerine göndererek oradan aldığımız sonuçları da aile ile paylaşarak bir an evvel en azından tedavi eğitimine başlanmasını sağlayacağız. Toplum olarak bir iş başımıza geldikten sonra tedbir alıyoruz.”

Başkent’te yaşayan dezavantajlı gruplara yönelik projeleri de hayata geçirmeye devam ettiklerini anlatan Yavaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz geçen hafta bağımlılar ile ilgili 25 bin metrekarelik bir merkez açtık bir üniversite ile iş birliği yaparak. Onları yeniden hayata kazandırmak için çalışıyoruz. Dün Alzheimer hastalarının ailelerinin zaman zaman gelip oraya bırakabilecekleri, kendi işlerini görmek için yakınlarını bırakabilecekleri bir tesisi açtık.

Size müjde gibi olur inşallah, pazartesi günü Sincan’da, çarşamba günü de Anıttepe’de 2 tane ‘Mola Evi’ diye tabir edilen ve Ankara'da büyük ihtiyaç olan 2 yer daha açıyoruz ki orada böyle herhangi bir işiniz olduğu zaman çocuklarınızı güvenerek bırakabileceksiniz. Bununla ilgili iletişimde kurmamız gerekiyor. Bir sağlık birimi ile sizleri desteklemeye çalışacağız.”

OTİZMLİ ÇOCUKLARDAN RENKLİ GÖSTERİLER

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının ev sahipliğinde gerçekleşen ve Başkentliler tarafından büyük ilgi gören etkinlikte, Otizm Vakfı’nda eğitim gören öğrencileri solo müzik dinletisi ve step gösterisi ile büyük alkış alırken, Kardeş Mızraplar Enstrüman Grubu da mini bir konser verdi.

İnsanları otizme karşı duyarlı ve bilinçli olmaya davet eden Prof. Dr. Ferhunde Öktem de, “Kitaplarda yazdığı gibi değil bu işle baş etmek gerçekten çok zor. Otizme farkındalık kazandırmak için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor” derken, Otizm Dernekleri Federasyonu (ODFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ergin Güngör ise şunları söyledi:

“Otizmde olağanüstü bir artış var. Benim oğluma 1997 yılında teşhis koyulduğunda oran 2 bin 500’de 1 diyorduk şimdi ise bu oran 44’te 1 diyoruz. İnsanlık bir hata yapıyor, bir şeylere sebep oluyor. Bunun sonucunu anne ve babalar yaşıyor. Mansur Başkan’ın destekleriyle yapılan bu organizasyonda 2 tane STK görüyorsunuz. Biz şu anda ülkenin kaderini değiştirecek, ülkeye yük getirmeyecek sürdürülebilir bir proje geliştiriyoruz o da ‘özel eğitim ve bakım sigortası’. Bizler yapılabilecek her türlü hareket için hazırız.”