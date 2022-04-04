Kahramankazan Camileri Teravih Namazı Öncesinde Dezenfekte Ediliyor...

Kahramankazan’daki cami ve mescitleri düzenli olarak temizleyerek, dezenfekte eden ekipler, bu çalışmalarını Ramazan ayında da sürdürüyor. Cami ve mescitleri temizleyen ekipler, vatandaşların daha temiz ve ferah şekilde teravih namazlarını kılmaları için duvarlar, halılar, kapı ve pencereler ile camların temizliğini en ince ayrıntısına kadar yapıyor.

Ekipler ayrıca, camileri dezenfekte de ediyor. Ekipler bu kapsamda ilçedeki cami ve mescidlerin temizliğini tamamlayarak buraları teravih namazı öncesinde cemaat için hazır hale getiriyor.

Temiz ve ferah ortam

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ekiplerin rutin şekilde cami ve mescitlerde temizlik ve dezenfekte çalışması yürüttüğünü belirterek, “Vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdiği teravih namazlarını daha temiz, steril ve ferah bir ortamda kılmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Cami ve mescitlerimizi pırıl pırıl yapan ekiplerimiz, yoğun bir çalışma yaparak teravih namazları öncesinde camilerimizi cemaatimiz için hazır hale getiriyor” diye konuştu.