Uykuya Borcunuzu Ödeyin! “İftardan 1 Saat Önce Ya Da Sonra Trafiğe Çıkmayın”

Ramazan ayında oruçluyken ilk ve son bir saatin çok önemli olduğunu belirten Yol ve Sürüş Güvenliği Uzmanı Mert İntepe, aç ve tokken araç kullanmanın riskli olduğunu bu nedenle bir saat kuralının hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi ve şöyle devam etti;“ Ramazan ayının ilk haftası insan vücudunun adapte olma zamanıdır.



Günün ilerleyen saatlerinde ilk hafta vücut kontrolü azalır. İftar öncesi ve sonrası bir saatlik sürelerde araçtan uzak durmak gerekir. İftara bir saat kala sadece araç kullanmıyoruz hayatın içindeki birçok konuyu da o saat dilimine sığdırıyoruz. Hayatın koşturması, susuzluk ve açlık stres yüklenme hali başlatır. Sadece iftardan önceki bir saat değil iftardan sonraki bir saatte çok önemlidir.

Yemek yedikten sonra vücutta uyku hali başlar. Çünkü normal günlerde dahi yemekten 40 dakika sonra insan vücudunda uyku hali başladığını her zaman söylüyorum. Bu sefer ani açlıktan sonra yenilen yemeğin getireceği tansiyon gibi etkenler de eklenince vücutta yorgunluk hissini daha da artacaktır.

İftara gitmek ile gidememek arasında ince bir çizgi var. Trafik kazası pişmanlıktır. Her gün 22 kişi pişman oldum diyemiyor ve maalesef hayatını kaybediyor. Her geçen gün mobilite arttığı için de trafikte risk daha da artıyor. Çünkü herkes artık kuryeler vasıtasıyla işini yürütüyor. Bu nedenle trafikte kuryelerin ekmek parası kazanmaya çalıştıklarını ve onlarında Ramazan ayı içerisinde olduklarını düşünerek hareket etmemiz gerekiyor.”

“UYKUYA BORCUNUZU ÖDEYİN”

Uykuya borcunuzu ödemediğiniz sürede kısa süreli uykuların yetersiz olacağını belirten Yol ve Sürüş Güvenliği Uzmanı Mert İntepe, NEP uykusuna dikkat çekti. İntepe; “Gündüz saatlerinde uyuduğunuz 20 dakikalık bir süre gecenin iki saatine tekabül eder. Uyku dinlenmeyi çözeceği gibi beyninizde tamiratta yapar. Kısa uykunun adı NEP’tir ve gerçek bir vitamindir.” İfadelerini kullandı.

NEP uykusunu savaş alanında komutanların dahi kullandığını ifade eden Yol ve Sürüş Güvenliği Uzmanı İntepe; “Trafikte ise yorgunluk esnasında kısa süreli uykular yine çok önemlidir. Ancak yorgunluk sonucunda direksiyon başında değil yan koltukta uyumak gerekir.

Uyandıktan sonra ise hemen aracı çalıştırmamalıyız önce dışarı çıkıp kan dolaşımınızı düzene koymamız daha sonra direksiyon başına geçmemiz gerekiyor. Eğer uykuya borcunuz varsa 20 dakika asla yetmez bu nedenle uykuya borcunuzu ödemeniz gerekir.” Dedi.

İntepe sözlerini şöyle sürdürdü: “Avrupa’da, uykusu gelen sürücü riskli yerde bekliyorsa polis aracın çevresini güvene alır ve sürücünün uyanmasını bekler daha sonra uyandığında sürücüyü en yakın dinlenme tesisine yönlendirir. Ülkemiz de ise bu durumu pek fazla göremiyoruz”

“ÇEVRECİYİZ AMA GERÇEKLER BAŞKA”

Radyo Trafik Gönüllü Muhabirlerinin soruları üzerinde, garajda uzun süre bekleyen araçlar, start-stop ve fren aksamı hakkında da önemli bilgiler veren Yol ve Sürüş Güvenliği Uzmanı Mert İntepe, şunlara dikkat çekti;

“Garajda yatan aracı ayda bir çalıştırmak az gelir. 15 günde bir 8 – 10 dakika rölantide çalıştırılmalıyız. Özellikle soğuk havalarda radyatör ve aküde sorun yaşanır bu nedenle araç garajda da olsa sorun çıkmaması adına ayda en az iki defa çalıştırılmalı.

Start-stop birinci öncelikli olarak yakıt ekonomisi için tasarlanmadı. Amaç, araçtan kirli gazın doğaya daha az karışmasıydı. Bu süreçte yakıt ekonomisi sağladığı da fark edildi. Ben aracımda start-stop kullanmıyorum. Şehir içerisinde çok fazla dur kalk yapıyorsanız start-stop sistemi de yakıt ekonomisi sağlamaz. Belki çevreci değilmişiz gibi algılanabilir ancak bazı marka araçlarda start-stop kullanımının başka masraflar çıkardığını görüyoruz.

Fren kalitesi ekipmandan tasarruf asla yapılmaz. Fren sisteminiz de sorun var ve tasarruf yapmak için ucuz işçilik ve ucuz malzemeyi tercih ederseniz yarı yolda kalırsınız.”