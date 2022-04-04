Çankaya'da Kuşların Yuvası Minik Ellerden...

Çankaya Belediyesinin çocuk merkezli, aile katılımına dayalı, yaratıcılığı destekleyen, ekolojik düşünce, özgürlük, eşitlik, çağdaş yaşam, barış ve dostluk gibi evrensel değerleri temel alan kreşleri, çocuklara, doğadaki diğer canlıları koruyan sorumluluk bilincini de kazandırıyor.
Doğadaki diğer canlılara karşı duyarlılık gösteren çocuklar, güzel bir işe imza attı. Kreşlerdeki 3-6 yaş arası tüm çocuklar, kuşlara yaptıkları yuvaları belediyenin Uğur Mumcu Parkına getirdi.
Tahta, plastik, hasırdan yaptıkları yuvaları parktaki ağaçlara yerleştiren çocuklar, güzel havanın keyfini çıkardı. Minik elleriyle özenle yaptıkları yuvaları kuşlara hazırlayan çocuklar oyunlar oynayıp dans etti. Çocuklar şenlik havasında geçen etkinlikte doyasıya eğlendi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.