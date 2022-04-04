ABB Fırtınalı Başkent Gününde De Teyakkuzdaydı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 3 Nisan Pazar günü Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı fırtına uyarısı sonrası teyakkuza geçti. AKOM’a bağlı tüm birimler çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri, tabela, sinyalizasyon, ışık ve çeşitli malzemelerin fırtınayla birlikte uçarak ulaşımı olumsuz etkilememesi, can ve mal kaybını önlemek amacıyla önlemlerini artırdı. Rüzgar hızının saatte 90 kilometreye kadar çıktığı pazar günü ABB’ye ulaşan ihbar sayısı 56 olurken, herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. .

Büyükşehir ekipleri; çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri, trafik lamba direkleri, sinyalizasyon ve çeşitli malzemelerin fırtınayla birlikte uçarak ulaşımı olumsuz etkilememesi ve aynı zamanda can ve mal kaybını önlemek için sahada yoğun mesai harcadı.

ABB, 3 Nisan Pazar günü saatte 90 kilometre hıza kadar ulaşan fırtına sonrası 112 Acil Çağrı, Başkent 153 ve sosyal medyadan gelen tüm ihbarları dikkate alarak, ekiplerini yönlendirdi. AKOM’A ulaşan ihbar sayısının 56 olduğu Başkent’te herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.