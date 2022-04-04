Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP'nin merhum Genel Başkanı'nı andı

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i vefatının 25. yılında andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i ahirete irtihalinin 25'inci yıl dönümünde rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun..." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, Türkeş'in fotoğrafına da yer verdi.