04 Nis 2022 - 22:38- Gündem G: 04 Nis 2022 - 22:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP'nin merhum Genel Başkanı'nı andı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş‘i andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP'nin merhum Genel Başkanı'nı andı mask
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ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i vefatının 25. yılında andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i ahirete irtihalinin 25'inci yıl dönümünde rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun..." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, Türkeş'in fotoğrafına da yer verdi.

04 Nis 2022 - 22:38 - Gündem

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