05 Nis 2022 - 09:58- Gündem G: 05 Nis 2022 - 09:59

YSK'dan milletvekilline nüfus ayarı! Hangi il kaç vekil çıkaracak 2022?

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Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı ile Milletvekillerinin illere göre dağılımı belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre hangi il kaç vekil çıkaracak?
YSK'dan milletvekilline nüfus ayarı! Hangi il kaç vekil çıkaracak 2022? mask
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BURSA (İGFA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), illerin son nüfus verilerine göre milletvekili dağılımında düzenlemeye gitti. Bazı illerin milletvekili sayısı düşerken bazı illerin ise arttı.

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararında yer alan bir diğer konu ise en fazla seçmene sahip 4 büyükşehrin seçim bölgeleri oldu. TÜİK verilerinden hareketle 600 milletvekilinin illere göre dağılımı yapıldı. 18'den fazla milletvekili çıkaracak Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3, İzmir 2 seçim bölgesine bölündü.

Yapılan düzenlemeye göre, Denizli'nin milletvekili sayısı 8'den 7'ye, Eskişehir'in milletvekili sayısı ise 7'den 6'ya indirildi. Muş'u temsil edecek vekil sayısı da 4'ten 3'e düştü. Antalya'yı temsil edecek milletvekili sayısı 16'dan 17'ye yükselirken Tekirdağ'da ise 7'den 8'e çıktı. Parlamentoda 1 milletvekili ile temsil edilen Bayburt'un milletvekili sayısı da 2'ye yükseldi.

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Buna göre 36 milletvekili çıkaracak Ankara'da 25 ilçe için 3 seçim çevresi belirlendi.

39 ilçesi bulunan İstanbul da 3 seçim bölgesi üzerinden Meclis'e 98 milletvekili gönderecek.

28 milletvekiliyle temsil edilen İzmir'in 30 ilçesi 2 seçim çevresine dağıtıldı.

17 ilçeli Bursa'da da 2 seçim çevresinde 20 milletvekili seçilecek.

İşte milletvekillerinin illere göre dağılımı şöyle oldu:

05 Nis 2022 - 09:58 - Gündem

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