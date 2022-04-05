Fransa, Türkiye İçin Kısıtlamaları Kaldırdı!

ANKARA (İGFA) - Türkiye’nin Paris Başkonsolosluğu Fransa’nın Türkiye’yi, koronavirüsü engellemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği turuncu ülkeler listesinden çıkarıldığını duyurdu.
Açıklamaya göre, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulamaya konulan seyahat kısıtlamaları 31 Mart'ta güncellendiği duyuruldu.
Turuncu ülkeler listesinden çıkarılan Türkiye, yeşil ülkeler listesine alındı.
Açıklamada, Fransa'dan Türkiye'ye yapılacak seyahatlerde yolcuların, Dünya Sağlık Örgütü'nün veya Türkiye'nin acil kullanım onayı verdiği aşılardan en az iki doz yaptırdıklarını ve son dozdan itibaren en az 14 gün geçtiğinin belgelenmesi gerektiği belirtildi.
TÜRKİYE'YE GİRİŞ FORMU’NU DOLDURMA UYGULAMASINA DA SON VERİLDİ
Son 72 saat içinde alınan negatif PCR test sonucu, son 48 saat içinde alınan negatif hızlı antijen test sonucu veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair resmi otoritelerce düzenlenen belgeyi ibraz eden yolcuların, herhangi bir kısıtlamaya tabii olmaksızın Türkiye'ye seyahat edebileceği ifade edildi.
Açıklamada, bunların dışında herhangi belge ibrazı veya form doldurulmasına gerek bulunmadığı, Türkiye'ye girişte Türkiye'ye Giriş Formu’nu doldurma uygulamasına da son verildiği kaydedildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.