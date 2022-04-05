Dikkat! Kuvvetli Bahar Yağmurları Geliyor...

BURSA (İGFA) - Bahar yağmurları kendini göstermeye başlıyor.
Yarın yurdun sadece doğu kesimleri yağış alırken, Perşembe ve Cuma günü ise Türkiye genelinde gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ile İç Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağnak görülecek. Kalan kesimlerde ise parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.
Fırtına beklenen 8 il için de 'sarı' uyarı yapan Meteoroloji, rüzgarın yarın Doğu Anadolu'nun doğusunda (Kars, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari, Şırnak çevreleri ile Erzurum ve Mardin'in doğusunda) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat), yükseklerinde ise yer yer kısa süreli fırtına (60-80 kilometre/saat) şeklinde eseceğini tahmin etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.