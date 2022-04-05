Dikkat! Kuvvetli Bahar Yağmurları Geliyor...

BURSA (İGFA) - Bahar yağmurları kendini göstermeye başlıyor.

Yarın yurdun sadece doğu kesimleri yağış alırken, Perşembe ve Cuma günü ise Türkiye genelinde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ile İç Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağnak görülecek. Kalan kesimlerde ise parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Fırtına beklenen 8 il için de 'sarı' uyarı yapan Meteoroloji, rüzgarın yarın Doğu Anadolu'nun doğusunda (Kars, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari, Şırnak çevreleri ile Erzurum ve Mardin'in doğusunda) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat), yükseklerinde ise yer yer kısa süreli fırtına (60-80 kilometre/saat) şeklinde eseceğini tahmin etti.