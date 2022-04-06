Seçim Barajı Yüzde 7'ye İndirildi!

Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. İttifak olarak yüzde 7 barajını geçen partiler, seçim bölgesinde gerekli oy oranına ulaşmadan, milletvekili çıkaramayacak. Meclis'te grup kurmuş olmak, seçime katılabilmenin yeter şartından biri olamayacak.

Siyasi partilerin seçime girebilmesi için 41 ilde örgütlenmeleri ve büyük kongrelerini gerçekleştirmeleri gerekecek. İlçe, il ve büyük kongrelerini iki defa üst üste yapmayan partiler ise seçime katılma yeterliliğini kaybedecek. İl Seçim Kurulu başkanları, birinci derecedeki hakimler arasından kura ile belirlenecek.

GÖRME ENGELLİLER İÇİN OY PUSULALARI KULLANILACAK

Görme engelli seçmenlerin oyun gizliliği esasına uygun şekilde oy kullanabilmelerine imkan sağlanacak. Bu kapsamda Yüksek Seçim Kurulu (YSK), görme engelli seçmenlerin kullanabilmesi için oy pusulalarına uygun şablon sağlayacak.

Söz konusu kanunun tam metnine ulaşmak için tıklayabilirsiniz